Внешний госдолг беларуси за 2016 год увеличился на 9,6%, внутренний - на 5%

Государственный долг Беларуси на 1 января 2017 года составил 37 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 4,1 млрд рублей, или на 12,5%.

Как сообщает Минфин, внешний госдолг по состоянию на 1 января 2017 года составил 13,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1198,8 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 9,6%.

В январе-декабре 2016 года привлечены внешние государственные займы на сумму 1934,9 млн долларов США: 800 млн долларов – Евразийского фонда стабилизации и развития; 552 млн долларов – правительства и банков России; 446,9 млн долларов США – банков Китая; 134,2 млн долларов – МБРР; 1,8 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило 892,4 млн долларов США: 353,1 млн долларов – Евразийский фонд стабилизации и развития; 300 млн долларов – правительство России; 184,2 млн долларов – банки Китая; 51,4 млн долларов – МБРР; 3,6 млн долларов – США; 0,1 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2017 года составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,5 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5%.

За январь-декабрь 2016 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1642,5 млн долларов США и 543,7 млн рублей. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 1502,6 млн долларов США и 599,5 млн рублей.