Внешний госдолг Беларуси за январь уменьшился на 0,7%, внутренний - увеличился на 1,3%

Государственный долг Беларуси на 1 февраля 2017 года составил 36,6 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2017 года на 0,4 млрд рублей, или на 1%.

Как сообщает Минфин, внешний госдолг по состоянию на 1 февраля 2017 года составил 13,5 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 95,7 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 0,7%.

В январе 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 36,8 млн долларов США: 21,8 млн долларов США – правительства России; 8,3 млн долларов США – МБРР; 6,7 млн долларов США – банков Китая.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 140 млн долларов США: 95,3 млн долларов США – банки Китая; 44,7 млн долларов США – правительство России.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 февраля 2017 года составил 10,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,3%.

За январь 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 68,9 млн долларов США. Погашено валютных гособлигаций для физлиц на сумму 18,2 тыс. долларов США.