Всех без исключения белорусов будут вовлекать в "прогосударственное информационно-идеологическое поле"

Лукашенко 9 апреля подписал директиву № 12 "О реализации основ идеологии белорусского государства", сообщает его пресс-служба.

"Директивой предусматривается утверждение концептуальных основ идеологии белорусского государства, пропаганда разделяемого всем обществом понимания государственности белорусского народа, унификация подходов по проведению идеологической работы с населением и ее оценке, обязанность реализовывать идеологию белорусского государства во всех сферах и субъектах хозяйствования независимо от формы собственности», - говорится в комментарии.

Кроме того, власти собираются вовлекать в "прогосударственное информационно-идеологическое поле" граждан, в том числе занятых в частном секторе национальной экономики.