Британское правительство расставило приоритеты в переговорах по Brexit

Британское правительство разделило промышленные отрасли Великобритании по степени приоритетности в переговорах по выходу страны из ЕС, пишет газета Times.

В результате утечки газета получила список, подготовленный министрами в ноябре прошлого года, где отрасли разделены на три группы — с низким, средним и высоким приоритетами. Согласно бытующему в правительстве мнению, некоторые отрасли промышленности в большей степени связаны с ЕС и поэтому потребуют большего внимания со стороны властей в процессе выхода Великобритании из его состава, отмечает издание.

Так, в соответствии с этой градацией, к высокоприоритетным отраслям отнесены фармацевтика, машиностроение, текстильная промышленность, авиакосмическая промышленность и авиатранспорт. Следующими по приоритетности являются производство электроники, рыболовство, химическая промышленность и производство мебели. К наименее приоритетным отраслям отнесены сталепромышленность, строительство, телекоммуникации и другие.

Как пишет газета, утечка вызвала беспокойство среди представителей бизнеса, а в правительстве попавший в прессу список назвали "динамитом".

Однако, по данным источника газеты, такое разделение не отражает взглядов правительства относительно важности той или иной отрасли, а лишь описывает, какие уровни работы требуются для оказания поддержки каждой из них в процессе Brexit.

Верховный суд Великобритании 24 января постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом соответствующего законопроекта. Правительство последовало распоряжению суда и 26 января внесло полустраничный законопроект в парламент. Удастся ли правительству добиться соблюдения графика и инициировать Brexit до конца марта, теперь зависит от активности парламентариев и готовности министров к диалогу.