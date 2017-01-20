Последнее обновление: 20.01.2017 18:07

Лондон сулит ЕС больше рисков от Трампа и Путина, чем от Brexit

Пребывание Дональда Трампа на посту президента США создаст больше неопределенности для Евросоюза, чем решение Великобритании покинуть блок, заявил в пятницу британский министр финансов Филип Хаммонд, отметив также российский фактор.

"Brexit внес неопределенность. Я думаю, что смена администрации в США внесет еще большую неопределенность для Евросоюза", - сказал Хаммонд во время обсуждения проблем ЕС в Давосе.

Министр, ранее возглавлявший МИД, сказал, что страны ЕС по-разному оценивают степень угрозы, исходящей от России.

"Все, что меняет устоявшийся статус-кво Европы, соседствующей с Россией, но фактически лишенной защитного "зонта безопасности" США,.. будет влиять на динамику Евросоюза", - сказал Хаммонд.

Трамп, который в пятницу вступит в должность президента США, восхищался президентом России Владимиром Путиным. Он недоволен тем, как союзники по НАТО делят между собой расходы на обеспечение функционирования альянса и ставит под сомнение ценность последнего вообще.

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