МВФ прогнозирует рост глобального госдолга к 2030 году почти до 100% мирового ВВП

Государственный долг стран мира вырастет почти до 100% мирового ВВП к 2030 году из-за американских импортных пошлин и замедления экономического роста. Такой прогноз дают аналитики Международного валютного фонда (МВФ).

По их мнению, глобальный госдолг достигнет 95,1% ВВП в 2025 году и 99,6% в 2030 году. В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, показатель составлял 98,9%.

"Объявленные Соединенными Штатами масштабные пошлины, контрмеры других стран и исключительно высокий уровень неопределенности способствуют ухудшению прогнозов и повышению рисков", - говорится в отчете МВФ.

Годовой бюджетный дефицит в мире прогнозируется на уровне 5,1% ВВП в 2025 году по сравнению с 5,0% в 2024 году.

Прогнозы основаны на базовом сценарии, предусматривающем рост мирового ВВП на 2,8% в текущем году.

Если реализуется более негативный сценарий, глобальный долг может превысить 117% ВВП к 2027 году, обновив максимум со времен Второй мировой войны.

Дефицит бюджета США, по прогнозам МВФ, составит 6,5% ВВП в 2025 году и снизится до 5,5% в 2026 году за счет экономического роста и новых поступлений в бюджет от импортных пошлин. При этом обещанное республиканцами снижение налогов может увеличить госдолг США на $4 трлн в ближайшее десятилетие.

Ожидается, что дефицит бюджета Китая вырастет до 8,6% ВВП в 2025 году по сравнению с 7,3% в 2024 году, а рост китайской экономики в текущем году прогнозируется на уровне 4%.