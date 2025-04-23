В Стамбуле менее чем за час произошло восемь землетрясений

В районе Стамбула в пределах часа произошло восемь землетрясений, включая самое сильное магнитудой 6,2. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям AFAD.

Кроме основного толчка магнитудой 6,2, в районе Стамбула в пределах часа зафиксировали еще семь землетрясений.

Первое незначительное землетрясение произошло еще в 12:19, следующим было основное землетрясение магнитудой 6,2, с эпицентром недалеко от города Селимбрия в 12:49.

За считанные минуты после того зафиксировали новые толчки магнитудой 5.9 и 4,4.

В период с 13:01 до 13:07 произошла еще серия афтершоков магнитудой от 3,4 до 4,9.

Многие горожане, которые выбежали из зданий после толчков, до сих пор остаются на улице, опасаясь повторения землетрясения. Толчки напугали также пассажиров и работников аэропорта.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.