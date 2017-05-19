Последнее обновление: 19.05.2017 17:43

В агентстве продовольственной безопасности Молдовы идут обыски

Обыски проходят в пятницу в Национальном агентстве продовольственной безопасности Молдовы, заявил глава Антикоррупционной прокуратуры республики Виорел Морарь.

"Проходят обыски в Национальном агентстве продовольственной безопасности… На данном этапе проводятся следственные мероприятия. Пока больше никакой информации", - сказал Морарь.

На вопрос о том, в связи с чем проходят обыски, прокурор ответил, что детали будут представлены позже.

По информации ряда местных СМИ, обыски связаны с нарушениями, допущенными сотрудниками агентства во время выдачи сертификатов.

В Молдове с осени прошлого года начались массовые задержания по подозрению в коррупции. Под "чистку" уже попали сотрудники таможенной службы, судьи, работники Лицензионной палаты и полиции, а также замминистра экономики Валерий Трибой, министр сельского хозяйства и продовольственной промышленности Эдуард Грама, глава Минтранспорта Юрий Киринчук, вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, руководитель кишиневского управления транспорта Игорь Гамрецкий.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование