Последнее обновление: 18.05.2017 16:40

В РФ резервный фонд в 2017 году истратят полностью

Резервный фонд РФ в 2017 году будет истрачен полностью, Минфин начнет использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"В соответствии с бюджетом Резервный фонд будет истрачен. Мы начнем использовать средства Фонда национального благосостояния, это в бюджете прописано", - сказал Силуанов.

По его словам, восстановление средств Резервного фонда будет происходить в 2018 году. "Тем не менее мы предусматриваем восстановление средств Резервного фонда, но это будет происходить в следующем году", — отметил он.

При этом министр добавил, что в следующем году в резервный фонд будет направлена сумма нефтегазовых доходов 2017 года в размере 623 миллиардов рублей.

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