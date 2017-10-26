Минфин РФ заявил об отсутствии денег на продкарточки

Программа продовольственных карточек для беднейшей части населения России, которая обсуждалась в правительстве больше трех лет, снова откладывается на неопределенный срок.

В бюджет на 2018-20 гг., поступивший на утверждение в Госдуму в октябре, денег на продовольственную помощь не заложено, сообщила в четверг директор департамента бюджетной политики Минфина РФ Светлана Гашкина на совещании в Совете Федерации. По ее словам, разногласия возникли на этапе подсчета количества нуждающихся и, соответственно, суммы, которую требовал проект, пишет finanz.ru.

Минпромторг, лоббирующий программу с 2014 года, настаивал, чтобы к ней подключили всю армию официально нищих - 19,1 млн человек. Это люди, чей доход ниже прожиточного минимума, который в среднем по стране составляет 11160 рублей для трудоспособного населения, 8496 рублей для пенсионеров и 10181 рубль для детей.

Это потребовало бы 319 млрд рублей из бюджета, сообщила Гашкина. Минфин, по ее словам, рассчитывал на более скромный охват - 4 млн человек.

В любом случае "на этот бюджетный цикл уже поздно", заявила Гашкина: все статьи расписаны, проект осталось утвердить парламенту и подписать президенту.

"В бюджете федеральном на данном направлении, именно в части логистики, в части того, что будут у нас разрабатываться какие-то специальные карты платежной системы "Мир", там будет начисляться сумма баллов - пока все эти ассигнования не заложены в бюджете", - сообщила Гашкина (цитаты по РИА Новости).

Она добавила, что "прежде чем данную программу разрабатывать, необходимо внести в законодательство изменения, что такое нуждаемость, критерии нуждаемости, кто, какая категория граждан будет относиться" к нуждающимся.

Напомним, изначально Минпромторг рассчитывал запустить продовольственные карточки в середине 2018 года. По идее ведомства, нуждающимся на карты "Мир" начислялись бы баллы, которые тратились бы на покупку свежего мяса, овощей и фруктов отечественного производства.

Сумма помощи оценивалась в 10 тысяч рублей в год, говорил в июне глава Минпромторга Денис Мантуров. Это эквивалентно выплате 833 рублей в месяц, или чуть больше 27 рублей в день.