МВФ порекомендовал России раскрыть отчетность 30 тыс. госкомпаний

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.

Это одна из десяти рекомендаций, адресованных России в докладе фонда о финансовой прозрачности бюджетной политики, эффективности правительства и снижения уязвимости от коррупции, передает РБК.

Сейчас данные более 30 тыс. российских госпредприятий (state-owned enterprises, SOE) остаются за рамками консолидированного бюджета государства, а многие из них не публикуют аудированную отчетность, констатирует МВФ.

Оценки количества госпредприятий в России расходятся. По данным Росстата на 1 января 2019 года, в стране 59,6 тыс. хозяйствующих субъектов в госсобственности. Они, с одной стороны, делятся на коммерческие компании и предприятия (около 5,7 тыс.) и государственные учреждения (около 53 тыс.). С другой стороны, их можно разделить на находящиеся в федеральной собственности (17,4 тыс.) и в региональной (около 42 тыс.). Количество акционерных обществ и унитарных предприятий, находящихся в федеральной собственности, составляет около 2 тыс.

В целом МВФ ранее оценивал вклад госсектора в российский ВВП в 33%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляла о 70-процентной доле госсектора.

Среди других рекомендаций МВФ — составление 50-летнего бюджетного и макроэкономического прогноза и укрепление институциональной независимости Росстата от органов исполнительной власти. Также фонд отмечает слабое информирование о долгосрочных обязательствах государства в рамках государственно-частных партнерств (ГЧП), коих насчитывается порядка 2,5 тыс. Общая стоимость ГЧП-проектов оценивается МВФ в 2,2% ВВП в 2017 году. МВФ рекомендует публиковать ежегодные оценки таких обязательств.