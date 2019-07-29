Росстат: Доходы 21 млн россиян в I квартале были ниже прожиточного минимума

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале выросла до 14,3% населения страны против 13,9% годом ранее, сообщает Росстат. Кроме того, ведомство пересчитало долю населения РФ с доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам 2018 года с 12,9% до 12,6%.

"В первом квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 14,3% населения РФ или 20,9 миллиона человек. При расчете применялись установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года – 10,753 тысячи рублей и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения. В первом квартале 2018 года, при использовании уточненной методологии оценки денежных доходов населения, доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны или 20,4 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Немногим ранее Министерство труда и социальной защиты России предложило повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам второго квартала 2019 года.

Необходимость такого решения в Минтруде обосновали повышением цен на продукты.

Как говорится в проекте приказа, размещенном на портале проектов федеральных актов, величину прожиточного минимума по стране предлагается установить на уровне 11185 рублей, для трудоспособного населения - 12130 рублей, а пенсионеров - 9236 рублей и детей - 11004 рубля.