Главы ритейлеров США едут в Вашингтон бороться против налога на импорт - источники

Руководители ряда крупнейших американских ритейлеров, включая Target Corp и Best Buy Co Inc, отправятся в Вашингтон на этой неделе в попытке доказать, что противоречивый налог на импорт приведёт к росту потребительских цен и ударит по деятельности компаний, сказали источники, знакомые с планами ритейлеров.

Группа из восьми руководителей ритейлеров, в которую также входят главы Gap Inc и Autozone Inc, в среду встретится с Кевином Брейди, председателем комитета Палаты представителей Конгресса США, занимающегося вопросами налогообложения, а также с членами Сената, сообщили четыре источника в последние несколько дней. Рейтер не удалось получить полный список участников.

Это первый случай, когда главы известных ритейлеров приедут в Вашингтон в составе группы, чтобы попытаться противостоять введению налога на импорт. Они спешат, поскольку Трамп завершает подготовку собственной "феноменально" налоговой реформы, которую анонсировал в минувший четверг и планирует представить в ближайшие недели.

На данный момент неизвестно, встретятся ли топ-менеджеры ритейлеров с Трампом в Белом доме, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений.

Реформа, которой противятся представители потребительского сектора, может предусматривать сокращение налога на прибыль предприятий до 20 процентов с 35 процентов и введение 20-процентного налога на импорт. Компании, которые в значительной степени зависят от импорта, в частности ритейлеры, автопроизводители и перерабатывающие компании, говорят, что пограничный налог нивелирует преимущество от уменьшения налога на прибыль.

Представитель Ассоциации лидеров розничной торговли Брайан Додж на запрос о подтверждении встречи ответил Рейтер, что она состоится на этой неделе, но отказался рассказать подробности.

Представители Target, Best Buy, Gap и AutoZone не ответили на запросы о комментарии.

Трамп выражал сомнения относительно налоговой инициативы Палаты представителей, назвав её "очень сложной". Однако Белый дом ранее также сообщил, что налог на товары из Мексики является одним из вариантов привлечь средства для строительства стены на границе стран.

Перспектива введения налога также привела к расколу ряда крупнейших компаний США на два лагеря. Несколько американских компаний, включая крупных экспортёров General Electric Co и Boeing Co, сформировали собственную коалицию в поддержку налоговой реформы, продвигаемой республиканцами в Конгрессе.

Ритейлеры вошли в лагерь ярых противников инициативы. Они считают, что 20-процентный налог на импортные товары приведёт к росту цен для потребителей и лишит компаний прибыли, которую они сейчас получают. Практически вся одежда, обувь и электроника в США импортируется из других стран, как и продукты питания, которые нельзя вырастить в Америке, например, кофе и пальмовое масло.