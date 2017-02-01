Курсы наличной валюты в банках Минска на 1 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,004 рубля и составил 1,932 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 1,936 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,017 рубля и составила 2,083 рубля, минимальная продажа выросла на 0,011 рубля и составила 2,08 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21 рубля (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22 рубля (снизился на 0,01 рубля).