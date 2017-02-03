Последнее обновление: 03.02.2017 16:32

Курсы наличной валюты в банках Минска на 3 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 1,925 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,932 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,075 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,08 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24 рубля (вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24 рубля (вырос на 0,02 рубля).

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование