Курсы наличной валюты в банках Минска на 3 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,005 рубля и составил 1,925 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,932 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,075 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,008 рубля и составила 2,08 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24 рубля (вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24 рубля (вырос на 0,02 рубля).