Последнее обновление: 31.01.2017 15:31

Курсы наличной валюты в банках Минска на 31 января 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 1,928 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,001 рубля и составил 1,936 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,006 рубля и составила 2,066 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,006 рубля и составила 2,069 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22 рубля (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,23 рубля (не изменился).

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