Курсы наличной валюты в банках Минска на 30 января 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,932 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,008 рубля и составил 1,935 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,005 рубля и составила 2,072 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,075 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22 рубля (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,23 рубля (не изменился).