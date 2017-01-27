Курсы наличной валюты в банках Минска на 27 января 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,008 рубля и составил 1,935 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,011 рубля и составил 1,943 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,067 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,075 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21 рубля (снизился на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,23 рубля (снизился на 0,03 рубля).