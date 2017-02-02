Курсы наличной валюты в банках Минска на 2 февраля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 1,93 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,934 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,08 рубля, минимальная продажа выросла на 0,008 рубля и составила 2,088 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21 рубля (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,22 рубля (не изменился).