Курсы наличной валюты в банках Минска на 26 января 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 1,927 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 1,932 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,008 рубля и составила 2,072 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,075 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24 рубля (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,26 рубля (снизился на 0,01 рубля).