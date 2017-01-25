Курсы наличной валюты в банках Минска на 25 января 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,04 рубля и составил 1,926 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 1,932 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,007 рубля и составила 2,064 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,006 рубля и составила 2,072 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 рубля (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,27 рубля (вырос на 0,01 рубля).