Курсы наличной валюты в банках Минска на 21 января 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 1,94 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 1,944 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,07 рубля, минимальная продажа выросла на 0,002 рубля и составила 2,077 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,24 рубля (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,26 рубля (снизился на 0,01 рубля).