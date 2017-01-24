Курсы наличной валюты в банках Минска на 24 января 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,01 рубля и составил 1,93 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 1,935 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,071 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,078 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 рубля (вырос на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,26 рубля (вырос на 0,01 рубля).