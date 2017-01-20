Курсы наличной валюты в банках Минска на 20 января 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США не изменился и составил 1,944 рубля, минимальный курс продажи также не изменился и составил 1,95 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,072 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,075 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,25 рубля (снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,27 рубля (снизился на 0,01 рубля).