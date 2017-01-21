Последнее обновление: 21.01.2017 16:00

В Южной Корее арестована министр культуры из-за создания "черного списка" деятелей искусств

Министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сон в субботу, 21 января, была арестована. Ее обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.

Чо Юн Сон якобы создала "черный список", в который были включены тысячи деятелей искусств, критически настроенных в отношении правительства республики. Решение о заключении Чо Юн Сон под арест было принято одним из районных судов Сеула.

В качестве обоснования решения было указано, что существует опасность уничтожения министром доказательств правонарушения. Как сообщается, в "черный список" попали почти 10 тысяч человек. Планировалось сделать невозможным получение ими государственной поддержки.

В отношении президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупции, начата процедура импичмента. Ожидается, что Конституционный суд страны примет решение об окончательном отстранении Пак Кын Хе. Ее в ближайшие недели должны вызвать на судебное заседание.

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