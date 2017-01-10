Фунт пытается стабилизироваться, доллар отдаляется от пиков

Фунт стерлингов немного стабилизировался на азиатских торгах во вторник после снижения до минимумов двух с половиной месяцев из-за комментариев премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в то время как доллар значительно отдалился от недавних пиков на фоне укрепления безопасной иены.

К 8.57 фунт торговался без резких колебаний на уровне $1,2150. В понедельник он упал до $1,2125 - минимума с 28 октября - после заявления Мэй о том, что она не заинтересована в сохранении "обрывков членства" в Европейском союзе.

Ее комментарии усилили страхи о воздействии выхода Британии из блока, поскольку Мэй сказала, что пограничный контроль будет более приоритетным для страны, чем доступ к единому рынку.

Доллар снизился на 0,2 процента к корзине основных валют до 101,69, отодвинувшись от пика прошлой недели в 103,82 - максимума с 2002 года.

Американская валюта также потеряла 0,4 процента до 115,56 иены, отойдя на значительное расстояние от ночного пика в 117,53, однако оставаясь выше сессионного минимума в 115,20, в то время как токийские трейдеры вернулись на работу после того, как в понедельник японские рынки были закрыты по случаю государственного праздника.

Евро прибавил 0,3 процента до $1,0606, отодвинувшись от достигнутого на прошлой неделе 14-летнего минимума в $1,0340.

Доллар поддержали ожидания повышения процентных ставок в США. Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен в понедельник призвал центробанк повышать ставки чаще, чем один раз в год, как это происходило с 2015 года, предупредив об инфляционных рисках.