Лукашенко потребовал «не раскачиваться, а бурить и бурить»

Лукашенко 22 июля собрал совещание по вопросам добычи углеводородного сырья.

Согласно озвученной на совещании информации, правительство подготовило план-график проведения геологоразведочных работ.

"Вместе с тем сроки их выполнения, как обычно, затянуты. До 2030 года", - возмутился Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Есть вопросы и к Научно-производственному центру по геологии: "В обновление материально-технической базы за последние годы вложено почти Br35 млн. А фактические темпы выполнения работ по разведке новых месторождений низкие".

Так, с 2021 года по май 2025-го пробурены четыре поисковые скважины, из них в текущем году пока только одна. За 2024 год обеспечен прирост запасов нефти в 91 тыс. т (в 2 раза к уровню 2023 года). Но план на 2025 год сформирован в меньшем объеме - только 70 тыс. т, или 77% к уровню 2024 года.

"То есть мы в своих планах и конкретных действиях уже опять начали снижаться. Почему такое падение происходит? Я точно знаю, что у нас здесь резервы есть, как и в любом направлении нашей деятельности. Поэтому надо не раскачиваться, а бурить и бурить. Но бурить с умом и с внедрением новых технологий! Любое бурение, любая геологоразведка должна быть оправдана", - заявил пенсионер.

В этом плане он поставил вопрос перед учеными и Научно-производственного центра по геологии при Минприроды, почему ряд переданных нефтедобывающей компании скважин оказались невостребованными. "В которых, как вы считаете, должна быть нефть.

"Белоруснефть" от них если не отказалась, то дала заключение, что нефти там нет", - отметил Лукашенко.

Он потребовал, чтобы Академия наук, НПЦ по геологии и компания "Белоруснефть" работали в одной увязке: "У нас не столько много нефти, страна компактная, поэтому делиться тут нечего".

"В Беларуси нет и не может быть неважных отраслей. Собственная нефтедобыча - это не только одно из существенных звеньев энергетической безопасности страны, но и сырье для экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью", - сказал Лукашенко.

Он привел данные, что на сегодня в Беларуси открыты 5 крупных и средних месторождений нефти и 91 месторождение - мелкое и очень мелкое, как их характеризуют специалисты отрасли. Большая часть из них - советское наследие.

"Общемировая практика такова: для обеспечения максимальной эффективности геологоразведочных работ (очень дорогое это мероприятие) в первую очередь начинают добычу с крупных по величине запасов, переходя к более мелким", - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что белорусские месторождения интенсивно эксплуатировали во времена СССР. Тогда объем добычи достиг пика на уровне около 8 млн т в год. С обретением суверенитета эта работа была продолжена. Но в связи с истощением крупных и средних месторождений последовало снижение объемов добычи вплоть до 1,6 млн т в 2016 году.

"Я видел, что идет это падение, и тогда уже волевым образом была поставлена задача перед руководителем нашей компании выходить на 2 млн тонн как минимум", - сказал Лукашенко.

С развитием методов сейсморазведки и оптимизацией системы разработки на действующих месторождениях с 2015 года ежегодное бурение скважин увеличено в 2,5 раза. В 2024 году пройдено 285 тыс. м. Это обеспечило положительную динамику добычи - рост в среднем на 20 тыс. т в год.