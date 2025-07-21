Строящие инфраструктуру компании РФ оказались на грани банкротств

До конца 2025 года Россию ожидает череда банкротств компаний, строящих инфраструктуру, поскольку они столкнулись с резким сокращением заказов на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил гендиректор крупнейшего в отрасли холдинга "Нацпроектстрой" (НПС) Алексей Крапивин в интервью РБК.

"Сегодня все без исключения компании ощущают на себе влияние дорогих денег. Предприниматели считали, что смогут обслуживать кредитный портфель, и занимались собственной инвестпрограммой или другими проектами, сегодня обслуживать свой долг при таком уровне ставок больше не могут", - сказал Крапивин.

По его словам, строительный бизнес как таковой - это сложная и не высокомаржинальная отрасль, в которой даже в лучшие годы хорошей рентабельностью считался уровень 10-15% по проекту.

При этом рентабельность компаний в автодорожном строительстве самая низкая. Так, если по российской экономике в среднем показатель составляет 12-14%, в жилищном строительстве 9-10%, то в строительстве автодорог - 2-3%.

"Особенность инфраструктурных проектов - высокая капиталоемкость и долгий срок реализации. Если посчитать окупаемость инфраструктуры только арифметически, без учета комплексных эффектов, то строить сейчас вообще не выгодно. Проще положить деньги на депозит", - отметил глава НПС.