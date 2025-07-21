За полгода в Беларуси построено 20 тыс. новых квартир

В январе-июне 2025 г. в Беларуси организациями всех форм собственности построено 20 тыс. новых квартир.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 1 848,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 571,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 352 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 238,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 719 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 38,9% от общего ввода по республике.