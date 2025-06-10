Расписание и маршрут поездов на участках Минск-Брест и Барановичи-Гродно с 16 июня изменится

В связи с проведением планового восстановительного ремонта по первому главному пути перегона Фаниполь-Койданово с 9:10 16 июня до 16:30 минут 19 июня 2025 года отдельные поезда международных, межрегиональных линий бизнес- и экономкласса будут следовать измененным маршрутом и расписанием на участках Минск-Брест и Барановичи-Гродно.

Как сообщает пресс-центр БЖД, 16, 17 и 18 июня 2025 года поезд № 733/734 Минск-Брест будет оправляться со станции Минск-Пассажирский в 17:07 (вместо 17:21) и прибывать на станцию Брест-Центральный в 20:58 (вместо 21:06). Из Бреста поезд отправится в соответствии с расписанием в 6:34 и прибудет в столицу Беларуси в 10:40 (вместо 10:26).

Также поезд № 680/679 Гродно-Витебск-Гродно на участке Гродно-Минск-Гродно будет следовать частично измененным расписанием, оправлением из Гродно 16, 17 и 18 июня и из Витебска 17, 18 и 19 июня 2025 года.

Кроме того, в указанные дни на участке Минск-Барановичи-Минск изменится маршрут и расписание отдельных поездов региональных линий экономкласса.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству, учитывать его при планировании поездок и внимательно следить за изменением в графике движения других поездов, курсирующих в указанный период на участках Минск-Брест и Барановичи-Гродно.

Белорусская железная дорога также приносит извинения пассажирам за временные неудобства.