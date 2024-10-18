БЖД назначила 90 дополнительных поездов с 25 октября

Белорусская железная дорога (БЖД) в период школьных осенних каникул и ноябрьских праздников с 25 октября по 11 ноября 2024 года назначила 90 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях.

Как сообщает пресс-служба БЖД, в межрегиональном сообщении назначено 78 дополнительных поездов, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Минск-Могилев, Минск-Пинск, Гродно-Орша-Кричев.

Наибольшее количество поездов предусмотрено на 6,7 и 10 ноября 2024 года.

В международном сообщении назначено 12 дополнительных поездов по маршрутам Минск-Москва и Минск - Санкт-Петербург.

БЖД отмечает, что в зависимости от спроса на перевозки будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах.