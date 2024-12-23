Продажи новых премиальных автомобилей в РФ снизились впервые за 20 месяцев

В ноябре 2024 года в нашей стране было реализовано 10,8 тыс. новых машин премиум-сегмента. Это на 3% меньше, чем в ноябре прошлого года. Такие данные привели эксперты агентства «Автостат» в ходе мероприятия Analytic Day.

Также стоит отметить, что продажи премиальных автомобилей в России сократились впервые с апреля прошлого года, т.е. за последние 20 месяцев. Напомним, что до этого отрицательная динамика рынка в этом сегменте фиксировалась лишь в марте 2023 года, а с тех пор и по октябрь 2024 года постоянно наблюдался рост.

Лидерство по объемам реализации машин среди премиум-марок сохраняет EXEED, результат которого в последний месяц осени составил 2 049 единиц – вдвое меньше, чем в ноябре прошлого года. Вторую строчку в этом рейтинге занимает TANK (2009 шт.), продажи которого выросли на 7,5%. Замыкает тройку лидеров Lixiang (1850 шт.), увеличивший реализацию в 2 раза. Показатели остальных премиальных брендов в ноябре составили менее 1 тысячи проданных автомобилей.

Эксперты также отмечают, что доля премиального сегмента в ноябре составила 8,9% от общего объема рынка новых легковых машин. Таким образом, она снижается второй месяц подряд (в августе была равна 8,6%, а в октябре и сентябре – 9,3% и 9,2% соответственно).