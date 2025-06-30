Совет Республики ратифицировал соглашение о допуске к размещению и обращению ценных бумаг в ЕАЭС

На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва одобрен проект закона «О ратификации Соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах - членах Евразийского экономического союза».

Соглашение подписано в Алматы (Казахстан) 31 января 2025 г.

Как сообщил Минфин Беларуси, предметом регулирования проекта Соглашения являются правоотношения, связанные с обеспечением взаимного трансграничного допуска выпусков акций и облигаций, зарегистрированных в одном государстве – члене ЕАЭС, к размещению (параллельному размещению) и (или) обращению на организованных торгах в других странах Союза.

Соглашение также устанавливает перечень ключевых требований к порядку раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, в отношении которых предоставлен трансграничный допуск, а также биржами (организаторами торговли).

Соглашение обеспечит возможность эмитентам стран Союза, зарегистрировав проспект эмиссии ценных бумаг в своей стране, выходить на любую фондовую биржу (организованные торги) в странах ЕАЭС без необходимости повторной регистрации эмиссионных документов в стране регистрации биржи (организатора торговли).