Крупнейшая китайская компания планирует приобрести золотой рудник в Казахстане

Китайская горнодобывающая и металлургическая компания Zijin Mining Group Co. планирует приобрести золотой рудник в Казахстане. Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейший производитель золота и меди в Китае объявил о намерении приобрести рудник Райгородок за $1,2 млрд. В случае заключения сделки она станет крупнейшей для Zijin Mining за последние шесть лет.

По данным компании, остаточный срок эксплуатации шахты в Центральной Азии составляет шестнадцать лет, а среднегодовой объем добычи золота достигает около пяти с половиной тонн. Это должно положительно повлиять на показатели производства и прибыльность Zijin Mining уже в этом году. Завершение сделки требует одобрения со стороны китайских и казахстанских регуляторов.

Рудник принадлежит Verny Capital, частной инвестиционной компании из Казахстана, и Resources Capital Funds из Соединенных Штатов Америки.

Аналитик Bloomberg Intelligence Мишель Леунг прогнозирует, что приобретение поможет компании достичь производственной цели на 2028 год в пределах ста - ста десяти тонн золота в год и обеспечить запланированную маржу.

Это поглощение отражает стратегию китайских золотодобывающих компаний по расширению деятельности за рубежом из-за снижения качества местных месторождений и высоких цен на драгоценный металл.