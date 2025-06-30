США договорились с партнерами по G7 об исключениях из соглашения о налогообложении

Соединенные Штаты и страны Группы семи договорились поддержать предложение, которое предоставит американским компаниям некоторые исключения из международного соглашения о корпоративном налогообложении. Об этом стороны заявили в субботу, сообщает Reuters.

США и G7 договорились поддержать некоторые исключения для американского бизнеса из международного соглашения о корпоративном налогообложении, согласованного при администрации Байдена.

Договоренности достигли в обмен на согласие американской администрации изъять один из разделов в трамповском проекте, секцию 899, относительно налогообложения и расходов, от чего избежали дополнительных проблем, в частности, британские компании.

"Сегодняшняя договоренность предоставляет такую нужную определенность и стабильность для компаний, которые выражали свои опасения", - отметила министр финансов Британии Рэйчел Ривз.

В G7 отметили, что рассчитывают обсудить финальное решение, которое будет приемлемым для всех сторон.

В январе Трамп издал указ о том, что международное соглашение о минимальном корпоративном налогообложении не будет применяться в США, фактически заявив о выходе из соглашения, которое согласовали в 2021 году с почти 140 странами.

Он также заявил, что применит "ответные налоги" против стран, которые по данному соглашению обложат американские компании.

По данным СМИ, ЕС и США рассчитывают заключить определенную форму торгового соглашения до 9 июля, когда Вашингтон намерен ввести 50% пошлины на почти все товары из ЕС.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает торговые переговоры с Канадой после того, как она начала внедрять налог на цифровые услуги, направленный против американских ИТ-гигантов.