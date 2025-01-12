Последнее обновление: 12.01.2025 14:00

Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС

Лукашенко 11 января указом № 9 одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, сообщила его пресс-служба.

"Документ одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Подготовка проекта протокола обусловлена необходимостью актуализации договора о ЕАЭС с учетом правоприменительной практики", - говорится в комментарии.

в частности, изменения касаются вопросов таможенного регулирования, торговли, конкуренции, государственных закупок, энергетики, транспортного контроля, технических регламентов.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование