Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС

Лукашенко 11 января указом № 9 одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, сообщила его пресс-служба.

"Документ одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Подготовка проекта протокола обусловлена необходимостью актуализации договора о ЕАЭС с учетом правоприменительной практики", - говорится в комментарии.

в частности, изменения касаются вопросов таможенного регулирования, торговли, конкуренции, государственных закупок, энергетики, транспортного контроля, технических регламентов.