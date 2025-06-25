Годовые продажи автомобилей в ЕС увеличились в мае на 1,6%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в мае увеличились на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило 926,582 тыс. по сравнению с 911,581 тыс. в мае прошлого года.

Продажи в Испании выросли на 18,6%, в Германии - на 1,2%, в Италии - уменьшились на 0,1%, во Франции - упали на 12,3%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце увеличилось на 1,9% до 1,113 млн. В том числе в Великобритании продажи повысились на 1,6%.

Реализация электромобилей в Евросоюзе в мае выросла на 25% до 142,776 тыс.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС в прошлом месяце повысились на 4,8%, Stellantis - снизились на 5,2%, Renault - выросли на 4%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG увеличил продажи на 8,1%, а его основной конкурент Mercedes-Benz - на 3,9%.

Реализация автомобилей японской Toyota Group уменьшилась на 1,9%, южнокорейской Hyundai Group - на 4,7%.

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. продал в Евросоюзе в мае 8,729 тыс. машин, что на 40,5% меньше, чем годом ранее.

Пи этом в январе-мае продажи автомобилей в ЕС сократились на 0,6% до 4,567 млн единиц. Доля электромобилей в общем объеме продаж составила 15,4% по сравнению с 12,1% годом ранее.