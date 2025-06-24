Последнее обновление: 24.06.2025 18:00

Антидемпинговая пошлина на бесшовные трубы из Китая в ЕАЭС продлена до июня 2030 года

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам повторного антидемпингового расследования продлила до 9 июня 2030 года действие антидемпинговой пошлины в отношении происходящих из Китая горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой стали. Об этом сообщил торговый блок ЕЭК.

Срок действия меры изначально был установлен до 31 января 2025 года.

Антидемпинговая пошлина в отношении горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой стали из КНР была установлена ЕЭК в декабре 2019 года на уровне 15,5% от таможенной стоимости.

Основанием для проведения повторного расследования стало заявление "Волжского трубного завода", "Первоуральского новотрубного завода" и "Челябинского трубопрокатного завода", входящих в группу ТМК.

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