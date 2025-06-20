В Беларуси цены на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия взяли на особый контроль

Правительство Беларуси с 20 июня берет на особый контроль ценообразование на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин с целью «недопущения спекулятивного и необоснованного роста цен».

в апреле 2025 года правительство предоставило производителям право самостоятельно повышать отпускные цены. Производители, у которых была необходимость улучшить свое финансовое положение, этим правом воспользовались.

Как сообщает пресс-служба правительства, теперь дальнейшее повышение цен на данные товары свыше 0,3% в месяц необходимо обосновать Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

При этом на контроль взяты цены по всей цепочке: от сельскохозяйственного производителя до розницы

Обосновать указанной комиссии теперь необходимо также повышение цен на молоко-сырье, свиней, крупный рогатый скот, поставляемые для переработки.

В рознице продолжают действовать предельные надбавки.