В Беларуси выявили очередные нарушения при госзакупках

Комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установила нарушение антимонопольного законодательства ООО "Эльмивита" при использовании преференциальной поправки в госзакупках.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, при участии в отдельных процедурах госзакупок организация заявляла о наличии сотрудников инвалидов, чтобы получить 15-процентную преференцию, однако с февраля по ноябрь 2023 года в штате не было таких работников. Это вводило заказчиков в заблуждение и нарушало антимонопольное законодательство.

В итоге суд оштрафовал общество на 4200 рублей, директора - более чем на 800 рублей. Постановления вступили в силу и не обжалованы.

В мае 2025 года МАРТ провело выборочный мониторинг соблюдения законодательства о госзакупках при закупке товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, для нужд сельскохозяйственных организаций, учреждений здравоохранения, образования и др. По итогам мониторинга 34 процедур в половине случаев выявлены нарушения законодательства. Основные нарушения - неправомерное установление требований к участникам процедур госзакупок, условий применения преференциальной поправки, описание предмета госзакупки, содержание документов, предоставляемых для подготовки предложения и др.

По результатам мониторинга МАРТ предотвращено проведение процедур госзакупок с нарушением законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг) на сумму порядка 2,65 млн рублей.