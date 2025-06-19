Лукашенко одолевают сомнения в полезности повестки саммита ЕАЭС для Беларуси

Лукашенко 19 июня собрал совещание по подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума.

Он отметил, что в ЕАЭС есть что обсуждать, но заседания ради заседаний никому не нужны.

"Повестка Высшего совета должна быть насыщенной и предметной, соответствующей нашим национальным интересам. Евразийская экономическая комиссия внесла аж 700 листов - 4 килограмма материалов. При этом чуть ли не все они предлагают принять без обсуждения. Если они так готовы и согласованы, соответствуют нашим интересам, как и других государств, ради бога. Если там все так хорошо. Если это пустая порода без грамма добавленной стоимости для союза, значит, такие вопросы не должны быть внесены в повестку дня, - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Я об этом говорю, потому что я как председатель буду предлагать эту повестку дня".

Приоритеты председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году были изложены в его обращении к главам государств - членов ЕАЭС.

"Они должны быть реализованы. Промышленная кооперация, транспортная политика, финансовый рынок, международное позиционирование и торговая экспансия на внешние рынки, формирование социальной составляющей интеграции - по каждому направлению нужна практическая отдача от принимаемых решений и тех документов, которые мы в итоге подпишем", - сказал Лукашенко.

"Еще раз отмечу: Беларусь была и остается убежденным сторонником углубления евразийской интеграции и построения эффективно работающего общего экономического пространства на основе доверия и взаимопонимания", - заявил пенсионер.

Глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков проинформировал, что Евразийский экономический форум пройдет 26 июня на базе Минского международного выставочного центра "Белэкспо". Предусмотрено проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий: пленарные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и тому подобное.

"По состоянию на текущую дату уже зарегистрировано порядка 2050 участников из 29 стран, что свидетельствует о высоком интересе к мероприятию. В большей степени представлены страны - члены ЕАЭС и страны (из числа - прим.) наиболее серьезных наших партнеров в Азии и Африке", - сказал Максим Рыженков.