Австралия впервые ввела санкции против теневого флота России

Правительство Австралии ввело целевые санкции против 60 судов, связанных с так называемым "теневым флотом" России. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австралии

"Это первый случай, когда Австралия ввела санкции против теневого флота. Эти санкции подкрепляют последовательную позицию Австралии по обеспечению того, чтобы Россия и те, кто способствовал ее незаконному вторжению в Украину, понесли ответственность", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Россия использует эти суда для обхода международных санкций, используя обманные методы, в том числе смену флагов, отключение систем отслеживания и работу с ненадлежащим страхованием. Теневой флот позволяет вести незаконную торговлю российской нефтью и другими санкционными товарами.

По информации министерства, Австралия уже ввела более 1400 антироссийских санкций.