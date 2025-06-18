ЕС временно отложил снижение предельной цены на российскую нефть

ЕС временно отложил планы по снижению предельной цены на нефть из России на фоне роста мировых цен на энергоносители. Об этом пишет Bloomberg.

"Недавний скачок цен на нефть осложнил усилия по достижению необходимого единодушия среди стран-членов", - говорится в публикации.

В частности, увеличение ценового порога не поддержала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Уменьшение ценового порога было частью нового пакета санкций против России, напоминает Bloomberg.

Ранее в ЕС предлагали опустить цену до €45 за баррель вместо действующих 60 долларов. Впрочем, последние тенденции на нефтяном рынке затруднили достижение согласия среди стран-членов ЕС по этому вопросу.

Аргументом стало то, что рост мировых цен на нефть и без нового снижения порога влияет на российский экспорт при уже действующем ценовом потолке.

"В последние дни мы наблюдали рост цен, поэтому ограничение цен на нефть действительно выполняет свою функцию", - отметила фон дер Ляйен во время саммита G7.

"На данный момент нет большого давления на снижение верхней границы цены на нефть", - прояснила она.