С начала года в Минске благоустроили 389 дворовых территорий

За 2025 год в городе обновили 389 дворовых территорий, в том числе 105 – комплексно. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик.

«В столице утвержден план действий по наведению порядка и благоустройства территорий Минска на 2025 год. Через текущий ремонт прошли 510 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети и 259 тысяч квадратных метров покрытия дворовых проездов», - сказал чиновник.

По его словам, в столице высадили свыше 34 тысяч деревьев и более 160 тысяч кустарников.

«Город также украсили свыше 6 миллионов штук цветов. Коммунальные службы отремонтировали 40% газонов, установили более 5 тысяч малых архитектурных форм. Также в городе обновили 683 контейнерные площадки. Кроме того, в Минске появились 434 декоративные композиции», - проинформировал Александр Раковщик.