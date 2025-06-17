Volvo Group и Daimler Truck открыли совместное предприятие по разработке ПО для автомобилей

Шведский производитель грузовых автомобилей Volvo Group и германская Daimler Truck запустили совместное предприятие (СП) Coretura AB по разработке программного обеспечения для коммерческих автомобилей. Об этом говорится в сообщении Volvo.

Согласно информации, СП базируется в шведском Гетеборге и позволит Volvo, Daimler и другим будущим клиентам внедрять в свою продукцию самостоятельные приложения. Оно начало работу в начале июня.

"Вместе мы запускаем основанное на цифровых технологиях будущее автобусов и грузовых автомобилей, чтобы в итоге сделать коммерческий транспорт "умнее", эффективнее и более активно использующим технологии связи, чем когда-либо", - заявила глава Daimler Карин Родстрем.

Coretura планирует в числе прочего разработать операционную систему специально для коммерческих автомобилей и рассчитывает, что ее технологии начнут использоваться в машинах до конца десятилетия.

Пока ее штат насчитывает около 50 сотрудников, но компания нацелена на постепенный рост.

Volvo и Daimler останутся конкурентами и продолжат развивать собственные линейки продукции и сервисов, включая цифровые решения, отмечается в сообщении первой.