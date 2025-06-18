В Беларуси на 19 июня объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси на 19 июня из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы.

Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, днем во многих районах с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем будет плюс 17-23 градусов.