Последнее обновление: 18.06.2025 17:16

В Беларуси на 19 июня объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси на 19 июня из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы.

Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, днем во многих районах с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля. Днем будет плюс 17-23 градусов.

Ранее по теме


<Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование