Минобразования Беларуси рассказало о результатах второго ЦТ

Сегодня стали известны результаты второго из двух основных дней проведения централизованного тестирования от 5 июня 2025 года.

Как сообщает Минобразования Беларуси, в этот день в централизованном тестировании по 4 профильным учебным предметам (физике, химии, истории Беларуси и обществоведению) приняло участие 29,2 тысячи абитуриентов.

Максимально возможный результат 100 баллов в этот день удалось получить 99 абитуриентам, в том числе 35 – по обществоведению, 46 – по химии, 11 – по физике, 7 – по истории Беларуси).

Абитуриенты показали хорошие результаты. Средний тестовый балл по обществоведению – 59,8 балла, по физике – 55,2 балла, по истории Беларуси – 53,8 балла, по химии – 48,9 балла.

Получить информацию о результатах ЦТ, увидеть скан-копию своего бланка ответов, а также ознакомиться с верными ответами к заданиям экзаменационной (тестовой) работы абитуриенты могут в личном кабинете на сайте Республиканского института контроля знаний.

Сертификаты ЦТ абитуриенты смогут получить с 1 июля в пунктах проведения, в которых они принимали участие в централизованном тестировании.