Промпроизводство в Казахстане в январе-мае выросло на 6,4%

Объем промышленного производства в Казахстане в январе-мае 2025 года составил 23,805 трлн тенге, что на 6,4% больше аналогичного показателя за 2024 год. об этом сообщает бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Производство в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров увеличилось на 7,8%, до 10,839 трлн тенге (45,5% от общего объема).

Обрабатывающая промышленность в отчетном периоде выросла на 6%, до 11,191 трлн тенге (47% от общего объема). Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом выросло на 0,1%, до 1,585 трлн тенге.

Наблюдается снижение в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 6,2%, до 191,5 млрд тенге.