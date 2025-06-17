В Украине создают Выплатное агентство для поддержки аграриев

В Украине создают Выплатное агентство - государственный институт, который будет администрировать финансовую поддержку аграриев в соответствии со стандартами Европейского Союза. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в своей колонке для "Интерфакс-Украина".

По его словам, запуск Выплатного агентства является стратегическим шагом для интеграции Украины в Общую аграрную политику ЕС. Это также ключевое условие, которое позволит фермерам получать финансирование из европейских фондов. В частности, по инструментам предвступительной помощи, даже до полноправного членства Украины в Евросоюзе.

Агентство будет выполнять ключевые функции: информирование фермеров, прием и проверку заявок, расчет сумм поддержки, осуществление выплат, а также ведение учета, мониторинг и контроль использования средств.

Создание института планируется путем трансформации Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств. Соответствующий законопроект уже принят Верховной Радой в первом чтении.