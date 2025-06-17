Продажи Tesla в Германии продолжают падать, в лидерах - немецкие электромобили

Спрос на электромобили Tesla, которую возглавляет работавший на администрацию Трампа Илон Маск, в Германии продолжает падать. Это следует из данных Федерального автотранспортного ведомства Германии (KBA).

К концу мая текущего года в стране были проданы около 7 тысяч этих электрокаров, что почти на 58% меньше, чем за этот же период в 2024 году. Если год назад Tesla была вторым по популярности брендом электромобилей в ФРГ, то сейчас компания занимает восьмую строчку.

В то же время немецкие компании выигрывают от растущего спроса на электромобили.

Первые шесть мест по объему продаж электромобилей в Германии в январе-мае 2025 года заняли марки, принадлежащие немецким концернам - Volkswagen, Skoda, Audi, Seat (входят в концерн Volkswagen Group), а также BMW и Mercedes-Benz.

Спрос на автомобили этих марок, за исключением Mercedes, заметно вырос. Особенно выделяются электромобили Skoda, продажи которых выросли на 146% год к году.